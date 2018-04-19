ADATA XPG представляет модуль памяти SPECTRIX D41 DDR4 RGB

19 апреля 2018, 9:45

ADATA представляет модуль памяти нового поколения XPG SPECTRIX D41 DDR4 RGB.

Новинка гармонично сочетает красивый дизайн, высокие частоты и программируемую RGB-подсветку, предлагая геймерам отличный вариант для апгрейда системы. Модель XPG SPECTRIX D41 поддерживает платформы Intel® X299 2666 МГц и AMD AM4/Ryzen и доступна в двух вариантах расцветки – красном и сером.

Радиатор модуля памяти SPECTRIX D41 напоминает броню и символизирует непревзойденную производительность. Поверх идет светодиодная RGB-лента, которая впечатляюще светится с учетом выбранных пользователем цветов и эффектов. Пользователи могут запрограммировать световые эффекты, настраивая скорость пульсации, интенсивность и другие параметры под стать игровому процессу. Все параметры можно настроить в приложении ADATA RGB Sync или в приложении настройки RGB-подсветки от производителя материнской платы.Модуль памяти SPECTRIX D41 обеспечивает высочайшую производительность при рабочих частотах от 2660 МГц до 4600 МГц. Он поддерживает платформы Intel® X299 2666 МГц и AMD/ Ryzen, а также Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 для легкого разгона без выхода из операционной системы. В третьем квартале 2018 году ADATA XPG выпустит новую версию модели SPECTRIX D41 с частотой до 5000 МГц.Модуль SPECTRIX D41 построен на базе качественных чипов, прошедших тщательный процесс отбора и проверку на надежность. В основе модуля лежит 10-слойная плата, обеспечивающая высокое качество передачи сигнала и высокую стабильность работы. Как и все модули памяти ADATA и XPG, SPECTRIX D41 XPG имеет пожизненную гарантию.