ADATA XPG представляет модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB

27 апреля 2018, 9:45

ADATA Technology представляет XPG SPECTRIX D80 DDR4 RGB – первую в мире DDR4-память с RGB-подсветкой, оснащенную гибридной системой охлаждения.

Сочетая жидкостную систему охлаждения, алюминиевый радиатор и теплопроводные материалы, модель SPECTRIX D80 обеспечивает отличное охлаждение и превосходную производительность.



Модуль SPECTRIX D80 сверху оснащен системой охлаждения, в которой применяется неэлектропроводная жидкость с низкой точкой кипения для эффективного отвода тепла. Она работает в комбинации с алюминиевым радиатором и теплопроводящими материалами на PCB. Оснащенный программируемой RGB-подсветкой жидкостный радиатор не только функционален, но и смотрится потрясающе. Пользователи могут настраивать последовательность, скорость пульсации, интенсивность и другие параметры подсветки. Приложение RGB Sync обеспечивает интуитивно понятное управление подсветкой RGB Sync, при этом пользователи могут воспользоваться и соответствующим программным обеспечением от производителя материнской платы.



Модуль SPECTRIX D80 предназначен для геймеров, любителей самостоятельной сборки и оверклокеров, работает в диапазоне частот от 2666 МГц до 5000 МГц и поддерживает платформы Intel X299 2666 МГц и AMD AM4/Ryzen. Профиль Intel® XMP (Extreme Memory Profile) 2.0 позволяет быстро осуществлять разгон, устраняя необходимость менять параметры в BIOS. Модуль построен на базе качественных чипов, прошедших тщательный процесс отбора и проверку на надежность. В основе лежит 10-слойная плата, обеспечивающая высокое качество передачи сигнала и высокую стабильность работы даже при работе на повышенных частотах.



ADATA XPG впервые представила прототип жидкостной системы охлаждения на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, которая получила широкий отклик. В XPG SPECTRIX D80 реализована уже коммерчески доступная версия.