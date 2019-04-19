ADATA анонсирует выпуск DDR4-модулей памяти XPG SPECTRIX D60G

19 апреля 2019, 13:15

ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, анонсирует выпуск DDR4-модулей памяти SPECTRIX D60G.

Модель оснащена уникальным сдвоенным рассеивателем системы иллюминации, что позволило получить наибольшую площадь RGB-подсветки среди всех модулей памяти! Более того, SPECTRIX D60G поддерживает профили Intel® XMP 2.0, которые облегчают разгон, и будет доступен в широком диапазоне частот с 3200 до 4133 МГц.RGB-система D60G излучает больше света на мм2 поверхности памяти, чем у любого другого конкурента на рынке. Это достигнуто благодаря тому, что система иллюминации покрывает более 60% поверхности модуля. Для достижения максимальной эффективности рассеиватели оснащены полной подсветкой и увеличены в размерах. А в связке с гипнотизирующими многоцветными переливчатыми эффектами, они позволяют владельцам SPECTRIX D60G затмить их конкурентов! Уникальный авангардный стиль D60G тоже привлекает немало внимания. В дизайне модуля использован присущий продукции XPG фирменный дизайн с X-образной подсветкой и высоким бриллианто-образной формы корпусом.Пользователи могут персонализировать вид своего компьютера благодаря программируемым световым эффектам! Можно задавать паттерны, частоту пульсации, яркость света и другие параметры. Работа с настройками максимально проста, благодаря использованию приложения XPG RGB Sync. Также система подсветки SPECTRIX D60G совместима и с программным обеспечением основных производителей системных плат.Модули D60G собираются из высококачественных чипов и оснащаются металлическими радиаторами для обеспечения отличной защищенности, надежности, стабильности и эффективного увеличения долговечности модулей памяти. Более того, поддержка профилей Intel® Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 делает разгон максимально простым и улучшает стабильность системы. Вместо того, чтобы настраивать параметры через BIOS поодиночке, пользователи могут делать это напрямую непосредственно из операционной системы.