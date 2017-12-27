ADATA представляет модули памяти XPG Z1 DDR4 4600MHz для оверклокеров

27 декабря 2017, 12:45

ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM, флэш-памяти NAND и мобильных аксессуаров, представляет обновленную версию памяти XPG Z1 DDR4.

Данная модель уже получила престижную премию 2015 Taiwan Excellence и заслужила признание у оверклокеров, энтузиастов и геймеров.



Обновленная версия XPG Z1 DDR4 16ГБ 4600МГц CL с таймингами 19-26-26-46 и напряжением 1.5В (AX4U460038G19-DRZ) предназначена для материнских плат с чипсетом Intel Z370 / X299 и послужит гарантом стабильности и высокой производительности.



Компания ADATA продемонстрирует память XPG Z1 DDR4 4600МГц в работе вместе с материнской платой MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC на январской выставке CES 2018. В продаже новинка появится уже в начале 2018 года.



РРЦ для комплекта 8 ГБ x 2 составляет 579 долларов США.