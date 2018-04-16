Модуль ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB разогнан до 5000 МГц на чипсете Intel Z370

16 апреля 2018, 11:45

ADATA Technology объявила о том, что двухканальный модуль памяти XPG SPECTRIX D41 RGB DDR4 удалось разогнать до отметки в 5000 МГц в системе с воздушным охлаждением.

Данные результаты достигнуты благодаря успешной работе отдела исследований и разработок компании ADATA и исключительной производительности модуля XPG SPECTRIX D41 RGB.“Мы были невероятны рады получить такой потрясающий результат, потому что он еще раз показывает, насколько сильным является отдел R&D в ADATA, и отражает наше стремление достичь большего”, - сказал Том Чэн (Tom Chan), директор ADATA Technology.” Следующим важным шагом для нас станет сделать это достижение не просто технологическим успехом, а вполне доступным результатом для геймеров, оверклокеров и других пользователей”.Модуль памяти XPG SPECTRIX D41 RGB достиг отметки в 5000 МГц в системе с воздушным охлаждением; чипы Samsung B-die IC, плата MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC и чипсет Intel Z370 с поддержкой Intel XMP 2.0.Результаты производительности SPECTRIX D41 RGB DDR4 5000 MHZ (AX4U470038G19-DR41) на плате MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC.