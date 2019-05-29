XPG SPECTRIX D60G достиг рекордного показателя разгона до 5634 MT/s

29 мая 2019, 7:23

ADATA Technology объявляет о том, что лаборатория разгона XPG (XOCL) разогнала модуль памяти SPECTRIX D60G RGB DDR4 до частоты 5634МТ/с, чем был установлен новый рекорд.

Предыдущий был зафиксирован на уровне 5608 MT/с. Этот рекорд был достигнут с помощью чипсета Intel Core i9 и материнской платы MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC в конфигурации с LN2-охлаждением. Результаты были сертифицированы и опубликованы на HWBOT.



Больше RGB на мм2



RGB-система D60G излучает больше света (на единицу площади поверхности), чем модуль памяти любого другого конкурента. Это достигнуто благодаря тому, что система подсветки покрывает более 60% поверхности модуля. Гипнотизирующие переливы в комбинации с многоцветными эффектами помогут владельцам SPECTRIX D60G выделиться среди единомышленников моддеров! Уникальный авангардный вид D60G достоин отдельного внимания: в дизайне модуля прослеживается фирменный стиль XPG с X-образной подсветкой и высоким корпусом кристаллообразной формы.

Программируемая RGB-подсветка



Пользователи могут персонализировать вид своего компьютера благодаря программируемым световым эффектам! Можно задавать паттерны, частоту пульсации, яркость света и другие параметры. Работа с настройками максимально проста, благодаря использованию приложения XPG RGB Sync. Также система подсветки SPECTRIX D60G совместима и с программным обеспечением основных производителей системных плат.

Модули D60G собираются из высококачественных чипов и оснащаются металлическими радиаторами для обеспечения отличной защищенности, надежности, стабильности и эффективного увеличения долговечности модулей памяти. Более того, поддержка профилей Intel® Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 делает разгон максимально простым и улучшает стабильность системы. Вместо того, чтобы настраивать параметры через BIOS поодиночке, пользователи могут делать это напрямую непосредственно из операционной системы.