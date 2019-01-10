ADATA разогнала модули XPG SPECTRIX D80 RGB до частоты 5584 МТ/с

10 января 2019, 12:15

ADATA Technology, производитель скоростных модулей DRAM и продуктов с NAND Flash, сообщает, что им удалось разогнать модули памяти XPG SPECTRIX D80 RGB DDR4 до частоты 5584 MT/с, установив новый рекорд.

Таких показателей удалось добиться с процессором Intel Core i9-9900K, системной платой MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC и охлаждением LN2. Это первый рекорд частоты памяти, достигнутый с процессором Intel Core i9 девятого поколения.

Новый рекорд, это заслуга открытого в прошлом году компанией ADATA центра XPG Overclocking Lab (XOCL). Эта лаборатория - первое подразделение такого рода, среди всех производителей модулей DRAM. Его создание демонстрирует последовательность ADATA в стремлении достигать новых рекордных показателей скорости памяти.

Этот новейший рекорд был опубликован на сервисе HWBot.

