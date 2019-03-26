Внешний диск ADATA HD830 и модуль SPECTRIC D80 XPG получили Red Dot Design Award

26 марта 2019, 20:29

Компания ADATA Technology рада сообщить, что два ее продукта были удостоены престижной награды Red Dot Design Award 2019 за превосходство дизайна, а именносверхнадежный внешний жесткий диск ADATA HD830 и модуль памяти RGB DDR4 с гибридным охлаждением XPG SPECTRIX D80.HD830 соответствует строгим требованиям стандарта MIL-STD-810G 516.6 в США и может выдержать падение с высоты до 1,22 метра (4 фута). Трехслойная конструкция обеспечивает полную защиту внутри и снаружи, включая жесткий внешний силиконовый корпус красного или синего цвета, амортизирующий буфер и амортизирующее крепление, которое надежно удерживает диск на месте. Жесткий алюминиевый корпус HD830 не только способен выдерживать неприятные падения и удары, но также может выдерживать 3000 кг понижающего давления, что примерно эквивалентно общему весу пятидесяти людей среднего размера.Прочная алюминиевая оболочка HD830 выполнена со смелой рифленой текстурой поверхности с пескоструйной обработкой и двумя прочными боковыми колоннами, которые придают HD830 вид настоящего воина. В эпоху видео 4K Ultra HD и другого контента с высоким разрешением у пользователей никогда не будет слишком много места для хранения. На HD830 они имеют емкость до 5 ТБ.SPECTRIX D80 - первый в мире модуль памяти с гибридным охлаждением. D80 оснащен жидкостным радиатором на верхней стороне, который использует непроводящую жидкость для рассеивания тепла. Он работает в сочетании с алюминиевым радиатором и теплопроводящими материалами на печатной плате, обеспечивая всестороннее охлаждение. ADATA XPG впервые представила прототип конструкции памяти с гибридным охлаждением во время CES 2018 в Лас-Вегасе. D80 - это воплощение жизнеспособности конструкции для коммерческого модуля памяти.Жидкостный радиатор D80, оснащенный программируемым RGB-освещением, визуально завораживает внутри любого корпуса. Пользователи могут настраивать световые эффекты, настраивая шаблоны, частоту пульсации, интенсивность освещения и многое другое. Управление освещением интуитивно понятно с приложением XPG RGB Sync, пользователи могут также использовать программное обеспечение управления освещением RGB от любой из основных марок материнских плат.Ранее в этом году ADATA объявила, что разогнала D80 до частоты 5584 МГц, что является новым рекордом. Эта веха была достигнута с процессором Intel Core i9-9900K и материнской платой MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC в конфигурации с LN2-охлаждением. Впервые был установлен рекорд частоты памяти с процессором Intel Core i9 9-го поколения.