Deepcool NEW ARK 90 получил награду Red Dot Design Award 2018

3 мая 2018, 14:45

Компания Deepcool стала обладателем престижной награды дизайнерского конкурса Red Dot Design Award.



После нескольких дней тестирования и индивидуального оценивания присланных продуктов, жюри Red Dot огласило свое решение. И компьютерный корпус NEW ARK 90, разработанный Deepcool, заслуженно оказался среди устройств, получивших знак отличия «Red Dot».



NEW ARK 90 выделяется интегрированной системой жидкостного охлаждения с видимыми внешними трубопроводами, что полностью устраняет традиционный технологический разрыв с DIY корпусами с водяным охлаждением и обеспечивает незабываемый пользовательский опыт. Этот корпус представляет собой идеальное сочетание экстремально минималистичного дизайна, стеклянных боковин и RGB-подсветки, создающих вместе уникальную визуальную эстетику. Конструкция внутренних отсеков обеспечивает отличную совместимость и расширяемость. NEW ARK 90 доминирует над конкурентами благодаря четырем независимым слотам охлаждения. Это позволяет пользователям легко создавать свои персонализированные системы с жидкостным охлаждением. Состязание было напряженным: в борьбе за престижную отметку качества участвовало более 5400 продуктов из 54 стран.



Конкурс Red Dot Award основан в 1955 году и определяет лучшие продукты, созданные на протяжении года. В 2018 году дизайнеры и производители из 59 стран представили на конкурс более 6300 продуктов. Следуя девизу «В поисках хорошего дизайна и инноваций», жюри, состоящее из примерно 40 членов, индивидуально оценивало продукты на оригинальность. Строгие критерии оценки, включающие в себя уровень инноваций, функциональность, качество, эргономичность и долговечность, задают систему отсчета, дополняемую экспертными оценками каждого из членов жюри.

«Я хочу искренне поздравить победителей конкурса с их замечательным успехом в Red Dot Award: Product Design 2018. Успех в конкурсе доказывает высокое качество дизайна продуктов и еще раз показывает, что компании находятся на правильном пути. Когда я говорю о хорошем дизайне, я имею в виду не просто привлекательный продукт. Все продукты отличаются исключительной функциональностью. Это демонстрирует, что дизайнеры поняли своих клиентов и их потребности», - сказал профессор д-р Питер Зек, основатель и главный исполнительный директор Red Dot Award.