Перетворення фото на відео з Gemini

11 июля 2025, 11:45

У травні ми запустили нашу найсучаснішу модель генерації відео Veo 3, а минулого тижня розширили доступ до Veo 3 для передплатників Google AI Pro у понад 150 країнах, включно з Україною.

Тепер завдяки новій функції перетворення фото на відео в Gemini ви зможете трансформувати свої улюблені фотографії в динамічні восьмисекундні відеокліпи зі звуком (функція стане доступною для користувачів поступово).



Сплеск творчості від користувачів був дійсно вражаючим – за останні сім тижнів у застосунках Gemini та Flow було створено понад 40 мільйонів відео з використанням Veo 3. Від переосмислення казок очима сучасного інфлюенсера до ASMR-відео, що досліджують, як звучатиме розрізання шматка охолодженої лави — ваша уява не матиме меж під час створення відео за допомогою Gemini.



Щоб перетворити фотографії на відео, оберіть опцію "Відео" у меню інструментів поля запиту та завантажте своє фото. Далі опишіть сцену та надайте інструкції щодо аудіо, після чого спостерігайте, як ваше статичне зображення перетворюється на динамічне відео. Ви можете проявити креативність: анімувати звичайні предмети, оживляти власні малюнки й картини або додавати рух до пейзажів. Коли відео буде готове, просто натисніть кнопку "Поділитися" або завантажте його, щоб показати друзям і родині.



Ми також представляємо в Україні Flow – наш новий інструмент для створення фільмів зі штучним інтелектом. Flow стає поступово доступним у понад 140 країнах світу з планом передплати Google AI Pro або Ultra. Додаткову інформацію про доступність у країнах дивіться тут.



Flow створено креативниками та для креативників, і цей інструмент для кіновиробництва зі штучним інтелектом спеціально розроблений для найпередовіших моделей Google – Veo, Imagen та Gemini.



Крім того, в Україні стає доступним Google AI Ultra – новий план передплати з найвищими лімітами використання та доступом до найпотужніших моделей і преміум-функцій. Якщо ви кінематографіст, розробник, творчий професіонал або просто потребуєте найкращих можливостей від Google AI з найвищим рівнем доступу, план Google AI Ultra створено саме для вас.



Функція перетворення фото на відео поступово стає доступною для користувачів із передплатою Google AI Ultra та Pro в усьому світі. Спробуйте її на gemini.google.com. Ці самі можливості також доступні у Flow.



Ми прагнемо, щоб ви почувалися впевнено в результатах, коли користуєтеся нашими інструментами для створення відео. Саме тому за лаштунками ми докладаємо значних зусиль, щоб забезпечити належну якість та безпеку відеогенерації.



Це включає масштабне "червоне тестування", під час якого ми проактивно перевіряємо наші системи та намагаємося виправити потенційні проблеми ще до їх виникнення. Ми також проводимо ретельні оцінювання, щоб зрозуміти, як можуть використовуватися наші інструменти та як запобігти будь-якому зловживанню. Паралельно з цим ми постійно вдосконалюємо та впроваджуємо правила для боротьби з небезпечним контентом.



Кожне згенероване відео містить видимий водяний знак, який вказує, що воно створено за допомогою ШІ, а також невидимий цифровий водяний знак SynthID



Оцінюйте створені відео за допомогою кнопок "подобається" та "не подобається" — ваші відгуки допоможуть нам покращувати заходи безпеки та загальний користувацький досвід.