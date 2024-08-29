Нове в Gemini: персоналізовані Gems та покращене створення зображень

29 августа 2024, 14:15

Відтепер в Gemini будуть доступні нові функції, які ми попередньо анонсували на Google I/O.

Gems – нова функція, яка дозволяє налаштувати Gemini для створення власних персональних експертів зі штучного інтелекту на будь-яку тему, яка вас цікавить. Gems будуть доступними в Україні поки англійською мовою для користувачів Gemini Advanced, Business та Enterprise, українську мову буде додано згодом. Крім того, нова модель генерації зображень Imagen 3 стає доступною в Україні українською мовою для користувачів Gemini, Gemini Advanced, Business та Enterprise.



Протягом найближчих днів передплатники Gemini Advanced, Business та Enterprise можуть почати створювати та спілкуватися з Gems – персоналізованими версіями Gemini, які вперше були представлені на I/O. Gems можна налаштувати, щоб вони виступали в ролі експертів з певних тем або адаптувати їх під конкретні цілі. Просто напишіть інструкції для вашого Gem, дайте йому ім'я, а потім спілкуйтеся з ним, коли забажаєте.



За допомогою Gems можна створити команду експертів, які допоможуть у роботі над складним проєктом, запропонують ідеї для майбутньої події або придумають ідеальний підпис для посту в соціальних мережах. Ваш Gem також може запам'ятати детальний набір інструкцій, щоб допомогти заощадити час на нудних, повторюваних або складних завданнях.

Щоб допомогти розпочати роботу, ми запускаємо набір готових Gems для різних сценаріїв, зокрема:Репетитор із навчання допомагає розбити складні теми на простіші для розуміння.Генератор ідей допоможе з натхненням – від свіжих ідей для тематичної вечірки до ідеального подарунка на майбутній день народження.Кар'єрний консультант розкриває ваш кар'єрний потенціал за допомогою детальних планів удосконалення навичок та досягнення кар'єрних цілей.Редактор тексту може покращити ваші тексти за допомогою чітких, конструктивних відгуків щодо всього – від граматики до структури.Помічник із програмування допоможе підняти ваші навички кодування на новий рівень, створювати проєкти та навчатися в процесі.Функція Gems відтепер доступна на комп’ютері для користувачів Gemini Advanced, Gemini Business та Gemini Enterprise у понад 150 країнах; в Україні – поки англійською мовою, українську буде додано згодом.Генеруйте високоякісні зображення з Imagen 3Ми покращили можливості генерації креативних зображень і найближчими днями представляємо найновішу модель генерації зображень Imagen 3 у застосунку Gemini для користувачів всіма доступними мовами, зокрема українською.Фотореалістичне зображення захопливого гірського краєвиду з зубчастими та засніженими вершинами, залитих теплим сяйвом сонця, що заходить. Драматичні хмари, пофарбовані в яскраві помаранчеві, рожеві та фіолетові відтінки, на небі відкидають довгі тіні на нерівний ландшафт.Imagen 3 встановлює новий стандарт якості зображень, генеруючи зображення лише за допомогою кількох слів. Ви навіть можете попросити Gemini створити зображення в різних стилях – наприклад, фотореалістичні пейзажі, текстуровані олійні картини або фантастичні сцени з пластиліну.Запит: створіть зображення блискучих крапель роси на оксамитовій пелюстці червоної троянди. Зафіксуйте складні деталі крапель води, що відбивають ранкове сонячне світло, і витончені жилки пелюстки.Imagen 3 надає розширені можливості генерації зображень, які мають вбудовані запобіжники та дотримуються наших принципів дизайну продукту. У широкому діапазоні тестів Imagen 3 демонструє кращі результати порівняно з іншими доступними моделями генерації зображень. І, як і в Imagen 2, він використовує SynthID – інструмент для створення водяних знаків для зображень, згенерованих штучним інтелектом.Наші принципи дизайну чіткі: від початку до кінця ви маєте контроль над творчим процесом. Якщо початкове зображення не відповідає вашим очікуванням, просто скажіть Gemini, що ви хотіли б змінити, і він запропонує вам нове зображення.Протягом найближчих днів ми також відновимо генерацію зображень людей з ранньою версією доступу для користувачів Gemini Advanced, Business та Enterprise, починаючи з англійської мови. Ми працювали над значними технічними вдосконаленнями продукту, а також покращеними наборами оцінювання, обширним тестуванням та чіткішими принципами продукту.З Imagen 3 ми досягли значного прогресу в забезпеченні більш узгодженої взаємодії з користувачем під час генерації зображень людей. Ми не підтримуємо створення фотореалістичних людей, які можна впізнати, зображення неповнолітніх або надмірно криваві, насильницькі або сексуальні сцени. Звичайно, не кожне створене зображення буде ідеальним, проте задля вдосконалення ми продовжуватимемо прислухатися до відгуків користувачів Gemini Advanced із раннім доступом. Ми поступово будемо розгортати цю опцію, прагнучи якнайшвидше зробити її доступною для більшої кількості користувачів та мов.