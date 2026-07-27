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27 июля 2026, 17:45

ChatGPT надавав точні інструкції зі створення біологічної зброї та отрут

Після оновлення моделей OpenAI влітку минулого року сотні користувачів по всьому світу зверталися до ChatGPT із запитами щодо створення біологічної зброї, модифікації вірусів та отрут.

Чат-бот надавав покрокові інструкції, які фахівці з біології та контртероризму назвали «смертельно точними».

Користувачів цікавили способи розпилення патогенів у повітрі (аерозоляція), створення варіанта вірусу кору, стійкого до вакцин, а також синтез токсичного рицину. 

Подібні запити надсилалися й іншим популярним нейромережам, зокрема Claude (Anthropic), Gemini (Google) та Grok. За даними дослідження Cisco, для обходу захисних бар'єрів великих моделей знадобилося лише до 5 повідомлень.

OpenAI заблокувала акаунти порушників, однак не передавала дані про них правоохоронним органам. 
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