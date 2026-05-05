Іран може отримати ядерну зброю менш ніж за рік

5 мая 2026, 10:45

За оцінками американської розвідки, терміни створення ядерної зброї залишилися майже незмінними — близько 9-12 місяців. Ще до початку війни йшлося про приблизно рік.

Попри удари по ключових об'єктах, Іран, на думку аналітиків, зберіг критично важливі ядерні матеріали. Йдеться, зокрема, про приблизно 440 кг урану, збагаченого до 60%, місцезнаходження частини якого невідоме.За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, цих запасів може вистачити для створення до 10 ядерних бомб після подальшого збагачення.