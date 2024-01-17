Іран провів комбіновану атаку безпілотниками та балістичними ракетами. Було випущено понад 12 балістичних ракет по базах у Пакистані. ППО не змогло перехопити жодну з цілей, - пишуть ЗМІ.
Ціллю іранського ракетного удару по Пакистану стали штаби угруповання "Джейш аль-Адль" ("Армія справедливості").
17 января 2024, 10:45
Іран завдав ракетного удару по цілях у Пакистані, — агентство Tasnim
Іран провів комбіновану атаку безпілотниками та балістичними ракетами. Було випущено понад 12 балістичних ракет по базах у Пакистані. ППО не змогло перехопити жодну з цілей, - пишуть ЗМІ.
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