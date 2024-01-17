Іран завдав ракетного удару по цілях у Пакистані, — агентство Tasnim

17 января 2024, 10:45

Іран провів комбіновану атаку безпілотниками та балістичними ракетами. Було випущено понад 12 балістичних ракет по базах у Пакистані. ППО не змогло перехопити жодну з цілей, - пишуть ЗМІ.



Ціллю іранського ракетного удару по Пакистану стали штаби угруповання "Джейш аль-Адль" ("Армія справедливості").