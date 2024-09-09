Іран відправив до РФ понад 200 балістичних ракет, — The Times

9 сентября 2024, 15:15

Розвіддані вказують на постачання ракет Fath-300, які можуть досягати цілей на відстані до 70 миль (112 км).

Російський корабель доставив ракети в середу до невідомого порту в Каспійському морі, повідомило українське військове джерело.

Джерело видання назвало цю зброю «переломним моментом» для росіян, оскільки вона розширить можливості Москви щодо завдання ударів по українських об'єктах з великих відстаней.

Очікується, що Іран продовжить постачання зброї до Росії, незважаючи на ризик запровадження нових західних санкцій.

Основне занепокоєння викликає те, що ці ракети можуть відкрити шлях для постачання більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 км. «Вони завдадуть справжнього удару та зможуть вразити цілі на заході України».

Українське джерело повідомило, що іранські інструктори навчать росіян, як використовувати ракети, на тренувальній базі під Ашалуком.

На тлі цих подій Британія хоче дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для обстрілу цілей на території росії, але США перешкоджають цьому, побоюючись ескалації конфлікту.