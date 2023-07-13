Білий дім обговорює постачання Україні ATACMS, – NYT

13 июля 2023, 10:15

За даними видання, йдеться про постачання кількох керованих ракет класу "земля-земля", які перебувають у резерві.

Водночас у Пентагоні стверджують, що Україні нині не потрібні ракети великої дальності. Крім того, американський арсенал ATACMS порівняно невеликий, а ракети вже розміщені, зокрема на Корейському півострові. А передача їх Україні ставить під загрозу безпеку інших "гарячих точок", повідомили у виданні.Додамо, екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес неодноразово наголошував, що саме ракетні комплекси ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 кілометрів, допоможуть звільнити Крим.