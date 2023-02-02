Україна і Франція підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для ЗСУ

2 февраля 2023, 9:45

Міністр оборони України Олексій Резніков: Разом зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав Меморандум з Thales Group про постачання радарів MG-200 для українських ППО.



Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії.