"Ми провели випробування. Політ. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування", - розповів головний конструктор Штілерман.
Також сьогодні Fire Point домовилася з німецькою Hensoldt про постачання радарів для комплексу Freya.
16 июня 2026, 18:15
Українська зенітна ракета проти балістики готова, - Fire Point
"Ми провели випробування. Політ. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування", - розповів головний конструктор Штілерман.
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