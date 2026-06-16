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16 июня 2026, 18:15

Українська зенітна ракета проти балістики готова, - Fire Point

"Ми провели випробування. Політ. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування", - розповів головний конструктор  Штілерман.

Також сьогодні Fire Point домовилася з німецькою Hensoldt про постачання радарів для комплексу Freya.


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