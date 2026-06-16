Українська зенітна ракета проти балістики готова, - Fire Point

16 июня 2026, 18:15

"Ми провели випробування. Політ. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування", - розповів головний конструктор Штілерман.



Також сьогодні Fire Point домовилася з німецькою Hensoldt про постачання радарів для комплексу Freya.