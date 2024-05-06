Німеччина передасть Україні партію сучасних радарів для ППО

6 мая 2024, 12:45

Оборонний концерн Hensoldt поставить ЗСУ шість радарів TRML-4D до кінця 2024 року. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Замовником виступає Міноборони України, а фінансування надійде від уряду Німеччини в рамках пакету допомоги на €100 млн.Високопродуктивний радар TRML-4D базується на новітній радіолокаційній технології AESA. Він забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Він здатний швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей — крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.