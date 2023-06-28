28 июня 2023, 13:45

HENSOLDT поставить ЗСУ нові радари TRML-4D

HENSOLDT поставить ЗСУ ще 4 радари TRML-4D компанії Diehl Defence. Радари призначені для українських комплексів ППО IRIS-T SLM.

Про це компанія повідомила на своєму веб-сайті.


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