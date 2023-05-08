ЗСУ отримали ізраїльські протиракетні радари

8 мая 2023, 10:15

Україна отримала ізраїльські радари для системи виявлення ракет, пише журнал Israel Defence з посиланням на добровольця Натана Флаєра.

Прибули вже три з 16 радарів компанії RADA Electronic Industries. Доброволець опублікував їхнє фото і написав «Радар ізраїльський, фінансування – в основному литовське (але я теж брав участь), а локація – Україна».У березні 2023 щонайменше чотирнадцять українських військових пройшли навчання з використання цих радарів. 14 млн євро на їхню закупівлю зібрали у Литві. Ізраїльські радари виявляють повітряні загрози – можуть ідентифікувати типи літаків та ракет, розуміти їхню траєкторію, а також розсилати оповіщення