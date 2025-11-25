Російський безпілотник залетів у повітряний простір Румунії на 47 км

25 ноября 2025, 12:15

Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії о 07:47 поблизу Фолтешті з Молдови та пролетів понад 47 км, перш ніж його втратили українські радари. За ним стежили два F-16 румунських ВПС.