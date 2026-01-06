Чому автомобіль з індивідуальними номерами не випустять за кордон

6 января 2026, 11:45

Якщо на вашому авто встановлені індивідуальні номерні знаки (ІНЗ), ви не зможете перетнути кордон за їх використанням.



Такі персоналізовані знаки не визнаються в міжнародному дорожньому русі. За кордоном діють лише стандартні державні номерні знаки, які відповідають міжнародним вимогам.

Що робити, якщо плануєте поїздку за кордон:

Перед виїздом обов’язково замініть ІНЗ на стандартні номерні знаки, що були видані при первинній реєстрації авто. Це допоможе уникнути проблем з прикордонниками чи поліцією за межами України.



Тож індивідуальні номери — OK для їзди всередині країни, але не підходять для міжнародних поїздок.