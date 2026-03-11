Італія придбала портрет, приписаний Караваджо, за рекордні 30 млн євро

11 марта 2026, 11:45

Італійська держава викупила з приватної колекції рідкісний портрет, який приписують бароковому художнику Караваджо, за 30 млн євро (≈35 млн доларів).

Це одна з найбільших державних інвестицій у твір мистецтва.

Картина, написана близько 1598 року, зображує Маффео Барберіні, майбутнього папу Урбана VIII. Тепер вона стане частиною постійної колекції Палаццо Барберіні у Римі.Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав роботу «твором виняткової важливості». Портрет отримав широку популярність після дослідження мистецтвознавця Роберто Лонгі у 1963 році, який визнав його справжньою роботою майстра.Придбання є частиною ширшої програми Італії зі збереження культурної спадщини та поповнення державних музейних колекцій.