Біль і дискомфорт стали звичним фіналом робочого дня європейців - Logitech

11 марта 2026, 12:15

Більше як половина європейських офісних працівників завершують робочий день із відчуттям фізичного дискомфорту.

Згідно з новим дослідженням компанії Logitech, цей показник є особливо критичним серед молоді (18–34 роки) та жінок.

Попри те, що 60% опитаних прагнуть покращити ергономіку свого робочого місця, більшість просто не знає, з чого почати. Ситуацію ускладнює гібридний формат роботи: троє з чотирьох працівників постійно змінюють локації (офіс, дім, коворкінг).

Ключові висновки дослідження:

● Багато хто інвестує у столи з регулюванням висоти.

● 90% користувачів, які перейшли на ергономічні девайси, вже ніколи не повертаються до стандартних моделей.

«Незалежно від того, чи працюємо ми вдома, в офісі чи в дорозі, персоналізоване середовище, адаптоване до розміру тіла та потреб людини, може суттєво вплинути на її комфорт та продуктивність. Я переконалася в цьому особисто», — зазначає Делфін Донне, віцепрезидентка Logitech Personal Workspace Solutions.

Logi Work Days: Інвестиція у власне самопочуття



У межах Місяця міжнародного добробуту Logitech оголошує про повернення Logi Work Days. З 9 до 20 березня компанія пропонує спеціальні умови на лінійку продуктів, що розроблені для зниження м’язового напруження та підвищення комфорту.



Топ-рішення для продуктивної роботи:





Поради від Logitech для щоденного комфорту:

1. Правило 90°: Спина рівна, лікті, стегна та коліна зігнуті під прямим кутом.

2. Екран на рівні очей: Це позбавляє шию від зайвого навантаження.

3. Динамічні паузи: Щогодини робіть легку розтяжку та фокусуйте погляд на віддалених об'єктах.

4. Сертифіковані інструменти: Обирайте пристрої, що відповідають вашому розміру долоні та анатомічним особливостям.