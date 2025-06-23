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23 июня 2025, 12:15

ТОП-10 країн світу за тривалістю робочого тижня

Серед країн, де працівники проводять на роботі найбільше часу, лідирує Бутан — тут середній робочий тиждень триває 54,4 години. Найменше робочий тиждень триває у Руанді, а також розвинених Європейських країнах.


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