23 декабря 2024, 16:15

Іспанія може також перейти на 4-денний робочий тиждень

Профспілки досягли важливої угоди з урядом, скоротивши тривалість робочого тижня з 40 годин до 37,5. Усі понаднормові години оплачуватимуться додатково.


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