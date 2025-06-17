Рейтинг країн за тривалістю робочого тижня

17 июня 2025, 15:45

Скільки годин працюють люди в різних куточках світу? Ось дані з останнього звіту OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку) про середню тривалість робочого тижня:

Найбільше працюють:

1. Мексика — 43,7 год/тиждень

2. Коста-Рика — 41,8 год

3. Чилі — 39,4 год

4. Колумбія — 39,2 год

5. Південна Корея — 38,7 год



Європа (для порівняння):

Греція — 38,1 год

Польща — 36,6 год

Італія — 33,7 год

Чехія — 34,4 год

Німеччина — 34,2 год

Нідерланди — 31,6 год



Найменше працюють:

Данія — 32,4 год

Норвегія — 32,7 год

Нідерланди — 31,6 год



Загалом країни з коротшим робочим тижнем часто мають вищу продуктивність праці. У Німеччині, наприклад, менше годин — але ефективність працівників залишається на дуже високому рівні.