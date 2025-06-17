Рейтинг країн за тривалістю робочого тижня

Скільки годин працюють люди в різних куточках світу? Ось дані з останнього звіту OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку) про середню тривалість робочого тижня:
Найбільше працюють:
1. Мексика — 43,7 год/тиждень
2. Коста-Рика — 41,8 год
3. Чилі — 39,4 год
4. Колумбія — 39,2 год
5. Південна Корея — 38,7 год
Європа (для порівняння):
Греція — 38,1 год
Польща — 36,6 год
Італія — 33,7 год
Чехія — 34,4 год
Німеччина — 34,2 год
Нідерланди — 31,6 год
Найменше працюють:
Данія — 32,4 год
Норвегія — 32,7 год
Нідерланди — 31,6 год
Загалом країни з коротшим робочим тижнем часто мають вищу продуктивність праці. У Німеччині, наприклад, менше годин — але ефективність працівників залишається на дуже високому рівні.