Косово надішле Україні два пакети військової допомоги

20 марта 2024, 10:15

На 20-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні міністр заявив, що наступного тижня в Україну відправлять десятки тактичних вантажівок, тактичних автомобілів і військової броньованої техніки.

«Косово продовжуватиме підтримувати Україну в її героїчній війні проти російської агресії. Сьогодні на засіданні UDCG я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України, який складається з мінометних мін. Перший пакет з вантажівками, тактичними та броньованими автомобілями буде доставлений наступного тижня», — йдеться у дописі Македончі в X.