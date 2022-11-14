14 ноября 2022, 14:15

Нідерланди відправлять 100 інструкторів для навчання солдатів ЗСУ

Нідерланди відправлять ще 100 інструкторів для навчання солдатів ЗСУ, — видання RTL Nieuws

90 військових уже навчають наших захисників у рамках місії ЄС.


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