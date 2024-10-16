США та Філіппіни розпочали військові навчання на півночі та заході островів

16 октября 2024, 14:15

Щорічні навчання "Камандаг", або "Веном", що зосереджені на захисті північного узбережжя головного філіппінського острова Лусон, залучили тисячі американських і філіппінських військовослужбовців.

Серед запланованих заходів - висадка морського десанту і навчання з захисту від хімічної і біологічної зброї.



Спільні американо-філіппінські навчання відбуваються через кілька днів після зіткнення китайського і філіппінського суден у Південно-Китайському морі. Водночас командувач морської піхоти Філіппін генерал-майор Артуро Рохас підкреслив, що Камандаг був давно запланований і не має "нічого спільного з тим, що відбувається в регіоні".