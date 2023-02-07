Українські військові, які керуватимуть самохідними артилерійськими установками AS90 уже прибули до Великої Британії на навчання.
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До Великої Британії прибули українські військові для навчання на AS90 0.00