26 февраля 2024, 11:15

ЗСУ отримали медичні бронетранспортери M113

“Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом”, – повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.


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