“Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом”, – повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 11:45
СМИ назвали кандидата на должность генсека НАТО с "сильными позициями"
- Технологии | Сегодня, 11:15
ЗСУ отримали медичні бронетранспортери M113
- Технологии | Сегодня, 10:45
Ситуація на кіберфронті станом на початок 2024 року: що потрібно знати?
- Технологии | Сегодня, 10:15
Украинские хирурги впервые пересадили кость из голени в челюсть
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Хакеры научились сжигать телефоны на беспроводной зарядке
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Украинские дроны будут иметь ИИ
- Технологии | Сегодня, 8:45
Нацбанк випустив купюру 50 гривень з новим дизайном
- Гаджеты | Сегодня, 8:35
Экосистема Apple: интеграция MacBook Pro с устройствами и сервисами Apple
- Технологии | Сегодня, 8:15
Украина запросила у Грузии инженерную технику
Последние материалы
- Обзоры | 23 февраля, 16:20
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller – виявляє задимлення, чадний газ та підвищення температури
- Фотогалереи | 23 февраля, 15:05
Розстріляна швидка з фронту у центрі Лондона
- Фотогалереи | 22 февраля, 21:36
Пройшли випробовування безпілотної вітчизняної машини для розмінування
- Обзоры | 19 февраля, 15:07
Eaton 5SC750i – потужне ДБЖ для захисту сервера і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 12:20
be quiet! Shadow Rock Slim 2 – тонка, тиха та ефективна "башта"
- Обзоры | 5 февраля, 9:55
Ajax LightSwitch (1-gang) Jeweller – вимкне за вас
- Обзоры | 27 января, 12:16
Новатек-Електро РЕВ-225 – для керування вуличним освітленням
- Обзоры | 22 января, 8:52
SSD Patriot Burst Elite (960ГБ) – доступний та швидкий терабайт
- Обзоры | 20 января, 16:41
Gelius Incredible GP-TWS033 DARK NIGHT – прозорі TWS-навушники з підтримкою ANC та ENC
Популярные новости
- Гаджеты | Сегодня, 8:35
Экосистема Apple: интеграция MacBook Pro с устройствами и сервисами Apple 1.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
СМИ назвали кандидата на должность генсека НАТО с "сильными позициями" 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
ЗСУ отримали медичні бронетранспортери M113 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Ситуація на кіберфронті станом на початок 2024 року: що потрібно знати? 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Украинские хирурги впервые пересадили кость из голени в челюсть 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Хакеры научились сжигать телефоны на беспроводной зарядке 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Украинские дроны будут иметь ИИ 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Нацбанк випустив купюру 50 гривень з новим дизайном 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Украина запросила у Грузии инженерную технику 0.00