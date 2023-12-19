В Україну прибули польські самохідні міномети Rak

19 декабря 2023, 11:45

В Україну прибули самохідні міномети Rak з Польщі. Варшава обіцяла їх передати Києву в березні цього року.

120-мм міномети Rak встановлені на броньовану колісну платформу. Вони можуть вести навісний вогонь з відстані до 12 км."Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні", - йдеться в повідомленні.При цьому наголошується, що після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили противодронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.