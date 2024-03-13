Данія надасть новий пакет військової допомоги Україні на суму $330 мільйонів

13 марта 2024, 10:15

Про це йдеться у пресрелізі міністерства оборони країни. До пакету увійдуть гаубиці CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси.

«Артилерійські та мінометні системи дуже потрібні Україні. Цим пакетом пожертв ми робимо значний внесок у боротьбу за свободу України у вигляді додаткових артилерійських систем CAESAR та супутніх боєприпасів. Ця допомога надається у співпраці з нашими союзниками і є важливим сигналом того, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті», — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Міністр додав, що Данія має волю та здатність продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, а також висловив сподівання, що більше країн наслідуватимуть цей приклад і зроблять свій внесок у реалізацію цих можливостей якомога швидше.