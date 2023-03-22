22 марта 2023, 11:45

Пентагон про зміст нового пакету військової допомоги Україні

Так, до пакету допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети HARM та артилерійські снаряди. Нижче більш повний перелік.

- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155-мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs;
- 81-мм і 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
- комплекси протитанкового озброєння АТ-4;
- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
- підривні боєприпаси та обладнання для подолання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- важкі паливні танкери;
- тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
- річкові патрульні катери;
- контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
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