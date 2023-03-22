22 марта 2023, 11:45

Пентагон про зміст нового пакету військової допомоги Україні

Так, до пакету допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети HARM та артилерійські снаряди. Нижче більш повний перелік.



- боєприпаси для HIMARS;

- артилерійські снаряди калібру 155-мм;

- боєприпаси калібру 25 мм;

- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs;

- 81-мм і 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;

- комплекси протитанкового озброєння АТ-4;

- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;

- підривні боєприпаси та обладнання для подолання перешкод;

- обладнання для розмінування;

- важкі паливні танкери;

- тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

- річкові патрульні катери;

- контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

- запасні частини та інше польове обладнання.

