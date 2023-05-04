Новий пакет військової допомоги США включив ракети Hydra-70

Міноборони США оголосили про додатковий пакет військової допомоги України на $300 мільйонів.
Він включає:
• боєприпаси для HIMARS;
• 155-мм гаубиці;
• 155-мм артилерійські снаряди;
• мінометні снаряди калібру 120-мм, 81-мм і 60-мм;
• ракети TOW для ПТРК;
• системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
• авіаційні ракети Hydra-70;
• стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
• підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
• вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
• тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
• запчастини та інше польове обладнання.