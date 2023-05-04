Новий пакет військової допомоги США включив ракети Hydra-70

4 мая 2023, 9:15

Міноборони США оголосили про додатковий пакет військової допомоги України на $300 мільйонів.

Він включає:

• боєприпаси для HIMARS;

• 155-мм гаубиці;

• 155-мм артилерійські снаряди;

• мінометні снаряди калібру 120-мм, 81-мм і 60-мм;

• ракети TOW для ПТРК;

• системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;

• авіаційні ракети Hydra-70;

• стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

• підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

• вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

• тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• запчастини та інше польове обладнання.