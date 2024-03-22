Новий пакет допомоги для України від Естонії

22 марта 2024, 13:45

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що Естонія надішле Україні наступний пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро — йдеться на сайті оборонного відомства.

Зокрема, найголовнішим пунктом у даному пакеті є артилерійські снаряди калібру 155 мм, яка є внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо постачання Україні мільйону снарядів. Точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.Також до пакету увійдуть:-Протитанкові гармати;-Вибухові пристрої;-Протигази;-Снайперське спорядження;-Боєприпаси меншого калібру та інше.“Огляд, який дав нам міністр оборони Умеров щодо ситуації на полі бою, підтвердив, що цей пакет дуже потрібен. Але це також чітко показало, що Україні, рухаючись до літа, потрібно насамперед: боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби,”– прокоментував міністр Певкур після зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умеровим.Естонія активно долучається до підтримки та зміцнення обороноздатності України, надавши велику кількість різнорідної допомоги.