12 июня 2024, 10:15

Естонія надасть Україні ЗРК малої дальності "Містраль" і ракети до них

Про це повідомляє пресслужба МО Естонії. Кількість не розголошують з міркувань безпеки.


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