Польські винищувачі патрулюватимуть небо Естонії

Польща цього року долучиться до місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії та розмістить свої винищувачі на авіабазі Амарі в Естонії.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур після зустрічі в Таллінні з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

За словами Певкура, рішення ухвалили на тлі зростання загроз безпеці в регіоні, зокрема після недавнього інциденту з безпілотником, який порушив повітряний простір Балтії. Міністр наголосив, що війна Росії проти України безпосередньо впливає на безпеку країн НАТО в регіоні.Естонія та Польща також домовилися посилити оборонну співпрацю, зокрема у сфері безпеки, військової промисловості та координації витрат на оборону. Таллінн і Варшава вже підтримують збільшення оборонних витрат до 5% ВВП серед союзників НАТО.