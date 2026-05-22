Пентагон: Украина вернула часть территорий на фоне блокирования Starlink для РФ

По данным Разведывательного управления Минобороны США, в ходе наступления Украины на Россию в начале этого года было отвоевано около 400 км² территории после того, как тысячи портативных интернет-терминалов Starlink, эксплуатируемых российскими войсками, были выведены из строя.

В последней оценке американской помощи Украине, подготовленной по поручению Конгресса, отмечается, что это стало первым значительным изменением линии контроля с 2023 г. В документе говорится, что российские войска использовали терминалы Starlink «для координации передвижений» и ударов дронов.Российские войска в Украине столкнулись с двойным ударом по своей связи после того, как Кремль ограничил использование мессенджера Telegram - решение, которое возмутило российских солдат, использующих это приложение для общения на поле боя (Bloomberg).