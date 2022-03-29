29 марта 2022, 13:45

Пентагон попросит больше денег для Украины

В Пентагоне заявили, что могут запросить у Конгресса больше средств для помощи Украине.



Об этом пишет The Independent.



Деньги могут пойти в том числе и на пополнение арсенала США, поскольку страна отправляет вооружение в Украину.



По предварительным прогнозам, вопрос с финансированием может встать летом. По словам официальных лиц, еще слишком рано говорить, как быстро Украина израсходует оружие и боеприпасы, которые отправляют Штаты, и сколько потребуется США для их замены.

