В Пентагоне заявили о разблокировке $400 млн помощи Украине

30 апреля 2026, 15:00

"Ведомство признает, что $400 млн были выделены на укрепление европейских возможностей, и по состоянию на вчерашний день они были разблокированы", — сказал министр обороны США Пит Хегсет.

Это заявление прозвучало после гневной колонки бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в The Washington Post. Он напомнил, что в 2025 году Конгресс утвердил помощь Украине в размере $400 млн на 2026 год и столько же — на 2027-й. "Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне", — возмутился он.



Хегсету на слушаниях в комитете задавали вопросы по поводу этой колонки и денег для Украины.



Деньги должны быть выделены по программе USAI, в рамках которой оружие закупается у американских производителей (а не выделяется из запасов).