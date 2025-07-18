США разрабатывают собственный аналог Shahed

18 июля 2025, 8:45

Соединенные Штаты представили недорогой боевой беспилотник, созданный как ответ иранскому Shahed-136, сообщает Defence Blog.

Министр обороны Пит Хегсет представил новую систему LUCAS во время демонстрации многофункциональных автономных платформ во дворе Пентагона.Разработчиком аппарата выступает компания SpektreWorks, которая описывает LUCAS как "надежную и экономичную беспилотную авиационную систему, предназначенную для работы в суровых условиях и с минимальными логистическими затратами".Конструкция беспилотника позволяет оснащать его различными полезными нагрузками, благодаря чему он может использоваться как для разведки, так и для ударных миссий.Компания SpektreWorks подтвердила, что система LUCAS успешно прошла испытания, готова к производству и может быть интегрирована в вооруженные силы США и союзников в ближайшем будущем.