23 марта 2023, 10:45

В Турции разработали и испытали аналог Shahed-136

Турецкая компания Robit Technology разработала свою версию иранских беспилотников - новый дальнобойный дрон-камикадзе Azab.

Закончены все летные испытания, компания готовится к серийному производству дрона.


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