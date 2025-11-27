Германия создаст подразделения с дронами-камикадзе в 2027 г

27 ноября 2025, 10:15

Германия усиливает оборону - Бундесвер (ВС страны) в ближайшие годы планирует создать 6 подразделений, которые будут специализироваться на ударных дронах.

Также ФРГ формирует новые системы дальнобойных вооружений. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Германии Фройдинг. По его словам, первая батарея среднего радиуса действия должна быть создана в 2027 г., а к 2029 г. их должно быть уже 6. Он отметил, что уже начаты проведения тестов.Системы, которые сейчас испытывает Бундесвер, относятся к категории loitering munition - что переводится как «барражирующие боеприпасы». Эти ударные дроны способны кружить над полем боя и затем пикировать на цель. Их также называют камикадзе-дронами.Кроме того, к 2029 г. должна быть сформирована батарея новых дальнобойных систем вооружений. По размерам она будет соответствовать роте - от 60 до 150 военнослужащих. Такие системы способны обнаруживать и отражать атаки беспилотников по всей территории Германии.