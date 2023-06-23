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23 июня 2023, 12:15
Израиль представил новые дроны-камикадзе SpyX
Израиль представил новые дроны-камикадзе SpyX, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.
Погрешность при нанесении ударов составляет менее 1 метра, при этом он разгоняется до 150 км/ч.
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