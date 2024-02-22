Иран отправил России около 400 баллистических ракет — Reuters

22 февраля 2024, 9:15

Агентство со ссылкой на иранские источники сообщает, что это ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.



Поставки начались в начале января после того, как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые прошли в Тегеране и Москве.