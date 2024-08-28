28 августа 2024, 10:15

Первая украинская баллистическая ракета. О чем может идти речь?

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что успешное испытание прошла первая украинская баллистическая ракета.

Defense Express предполагает, что речь, возможно, может идти об отечественном ОТРК "Сапсан", он же "Гром-2", который начали разрабатывать еще в 2000-х годах.

В июне 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина разрабатывает ракетное вооружение, которое сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км. А уже в ноябре прошлого года начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью намекнул, что в работе над "Громом-2" наметился прогресс.

Впрочем, Defense Express подчеркивает, что нет гарантии, что Зеленский все же говорил о "Громе-2". Или же, если работа все же велась над данным комплексом, там могли измениться показатели, например, дальности пуска или массы боевой части, внешний вид самой ракеты или даже мобильной пусковой установки.

В издании также добавили, что кроме Украины над собственными оперативно-тактическими баллистическими ракетами в мире работают лишь США, Турция, Израиль, Индия, Пакистан, Северная и Южная Корея, Китай и Россия.


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