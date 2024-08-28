Первая украинская баллистическая ракета. О чем может идти речь?

28 августа 2024, 10:15

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что успешное испытание прошла первая украинская баллистическая ракета.

Defense Express предполагает, что речь, возможно, может идти об отечественном ОТРК "Сапсан", он же "Гром-2", который начали разрабатывать еще в 2000-х годах.



В июне 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина разрабатывает ракетное вооружение, которое сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км. А уже в ноябре прошлого года начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью намекнул, что в работе над "Громом-2" наметился прогресс.



Впрочем, Defense Express подчеркивает, что нет гарантии, что Зеленский все же говорил о "Громе-2". Или же, если работа все же велась над данным комплексом, там могли измениться показатели, например, дальности пуска или массы боевой части, внешний вид самой ракеты или даже мобильной пусковой установки.



В издании также добавили, что кроме Украины над собственными оперативно-тактическими баллистическими ракетами в мире работают лишь США, Турция, Израиль, Индия, Пакистан, Северная и Южная Корея, Китай и Россия.