Китай заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

В минобороны КНР заявили, что китайские военные успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетом боеголовки в Тихий океан.
Отмечается, что этот запуск является "обычным мероприятием ежегодной военной подготовки" и не нацелен на какую-либо конкретную страну.
По словам аналитиков, Китай редко запускает ракеты дальнего радиуса действия в море, поскольку предпочитает проводить испытания без предупреждения в изолированных провинциях, таких как Внутренняя Монголия, пишет Reuters. Сингапурский аналитик по вопросам безопасности Александр Нилл сказал, что таким образом Китай "привлекает внимание и предупреждает".
"Этот шаг призван наглядно продемонстрировать, что средства стратегического сдерживания по-прежнему функционируют", — сказал Нилл.
Другие аналитики говорят, что скорость наращивания Китаем ядерного потенциала выходит за рамки обычного сдерживания — стратегического арсенала, необходимого для предотвращения нападений. В течение многих лет Пекин придерживался политики "неприменения ядерного оружия первым", но аналитики отмечают, что НОАК догоняет крупные ядерные державы, создавая триаду оружия, способного наносить удары с суши, моря и воздуха.
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