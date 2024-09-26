26 сентября 2024, 10:45

Китай заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

В минобороны КНР заявили, что китайские военные успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетом боеголовки в Тихий океан.



Отмечается, что этот запуск является "обычным мероприятием ежегодной военной подготовки" и не нацелен на какую-либо конкретную страну.



По словам аналитиков, Китай редко запускает ракеты дальнего радиуса действия в море, поскольку предпочитает проводить испытания без предупреждения в изолированных провинциях, таких как Внутренняя Монголия, пишет Reuters. Сингапурский аналитик по вопросам безопасности Александр Нилл сказал, что таким образом Китай "привлекает внимание и предупреждает".



"Этот шаг призван наглядно продемонстрировать, что средства стратегического сдерживания по-прежнему функционируют", — сказал Нилл.



Другие аналитики говорят, что скорость наращивания Китаем ядерного потенциала выходит за рамки обычного сдерживания — стратегического арсенала, необходимого для предотвращения нападений. В течение многих лет Пекин придерживался политики "неприменения ядерного оружия первым", но аналитики отмечают, что НОАК догоняет крупные ядерные державы, создавая триаду оружия, способного наносить удары с суши, моря и воздуха.

